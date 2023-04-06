В Росздравнадзоре рассказали, чем будет заменен препарат для диабетиков «Оземпик»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Росздравнадзоре рассказали об аналогах препарата для диабетиков «Оземпик». В ведомстве напомнили, что датское лекарственное средство будет поступать на полки российских аптек до декабря 2023 года.

— В конце января текущего года в гражданский оборот было введено порядка 18,5 тысячи упаковок препарата «Оземпик». Поставки лекарственного средства будут продолжаться.

При этом необходимо отметить, что на российском фармацевтическом рынке существуют аналоги данного препарата: взаимозаменяемые в рамках фармакотерапевтической группы препараты с МНН Семаглутид, Эксенатид, Дулаглутид, Лираглутид, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что за три месяца 2023 года в гражданский оборот было выпущено около 94 тысяч упаковок таких лекарственных средств.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также в Росздравнадзоре подчеркнули, что они совместно с Минздравом России контролируют наличие лекарственных средств на российском рынке.

В конце марта стало известно, что датская компания Novo Nordisk будет поставлять в Россию препарат для диабетиков «Оземпик» до декабря 2023 года. Компания уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок на территорию РФ в ноябре 2022 года.

После этих новостей президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить долю отечественных лекарств на рынке и укрепить независимость от зарубежных поставщиков.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов