В Кремле заявили, что в параде на Красной площади могут принять участие бойцы СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в параде Победы на Красной площади 9 мая могут принять участие бойцы, задействованные в специальной военной операции (СВО).



— Теоретически могут. Все детали [потом]. Пока рано, пока вам ничего не скажу, — сообщил он.

Песков не стал уточнять, каких зарубежных лидеров Москва пригласила в 2023 году. Однако пресс-секретарь президента поделился информацией о том, что подготовка мероприятия уже началась.

— Мы вовремя сообщим. Пока еще рано об этом говорить, — передает ТАСС слова Пескова.

До самого главного праздника в России остается чуть меньше месяца. В этом году страна отметит 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. К торжественным мероприятиям уже начали готовиться в Казани. Как выяснило «Реальное время», в этом году на их организацию из городского бюджета направят почти 42 миллиона рублей. Как и где пройдут торжества 9 мая — в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова