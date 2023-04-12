Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в третьей партии матча за шахматную корону

Российский шахматист Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем Китая Дин Лижэнем в третьей партии матча за титул чемпиона мира по классическим шахматам. Турнир проходит в Астане.

Соперники согласились на ничью после 30-го хода. Непомнящий играл белыми фигурами. Счет в серии 2-1 в пользу российского шахматиста.

За победу в партии присуждается 1 балл, за ничью — 0,5. Чемпионом мира становится игрок, который суммарно набрал 7,5 балла. Впереди шахматистов ждут еще 11 партий.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Следующая партия состоится 13 апреля. Ян Непомнящий будет играть черными фигурами.

В первой партии матча оба соперника также сыграли вничью. Партия завершилась на 49-м ходу.

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Айрат Назипов