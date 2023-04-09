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Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в первой партии матча за мировую шахматную корону

17:16, 09.04.2023
Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в первой партии матча за мировую шахматную корону
Фото: vk.com/lachesisq

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в первой партии матча за мировую шахматную корону. Турнир проходит в столице Казахстана — Астане.

Партия завершилась на 49-м ходу, россиянин играл белыми фигурами.

Вторая партия состоится 10 апреля. Отметим, что на ней уже Дин будет играть белыми фигурами.

Напомним, в конце ноября 2021 года Непомнящий сыграл вничью с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в третьей партии матча за мировую шахматную корону. В декабре того же года шахматисты вновь сошлись в шахматной партии. На этот раз Карлсен выиграл у Непомнящего черными фигурами в 11-й партии матча за мировую шахматную корону. Игра проходила в Дубае. В июле 2022 года Карлсен заявил, что у него нет мотивации проводить еще один матч с Непомнящим.

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Илина Хакимова
Спорт

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