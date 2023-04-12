Татарстан подписал новые договоры о сотрудничестве с предприятиями и министерствами Белоруссии
Делегация Татарстана подписала ряд соглашений в Белоруссии. На заседании совместной рабочей группы по сотрудничеству сторон присутствовали премьер-министр Белоруссии Петр Пархомчик и министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.
В Минске были подписаны следующие договоры:
- Соглашение о сотрудничестве между ОАО «Минский завод гражданской авиации №407», ПАО «Туполев», Казанским авиационным заводом им. С.П. Горбунова;
- Дорожная карта по сотрудничеству между Министерством культуры РБ и Министерством культуры РТ в 2023 году;
- Соглашение о сотрудничестве между ОАО «Амкодор» и Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ;
- Соглашение о сотрудничестве между Министерством транспорта и дорожного хозяйства РТ и ОАО «Управляющая Компания холдинга «Белавтодор» в сфере дорожного строительства.
За 2022 год внешнеторговый оборот между Татарстаном и Белоруссией превысил $817 миллионов.
Месяц назад Олег Коробченко отметил, что стороны реализуют множество проектов. Он добавил, что Белоруссия является стратегическим партнером для Татарстана.
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