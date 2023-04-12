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Татарстан подписал новые договоры о сотрудничестве с предприятиями и министерствами Белоруссии

14:23, 12.04.2023
Татарстан подписал новые договоры о сотрудничестве с предприятиями и министерствами Белоруссии
Фото: Минпромторг Татарстана

Делегация Татарстана подписала ряд соглашений в Белоруссии. На заседании совместной рабочей группы по сотрудничеству сторон присутствовали премьер-министр Белоруссии Петр Пархомчик и министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

В Минске были подписаны следующие договоры:

  • Соглашение о сотрудничестве между ОАО «Минский завод гражданской авиации №407», ПАО «Туполев», Казанским авиационным заводом им. С.П. Горбунова;
  • Дорожная карта по сотрудничеству между Министерством культуры РБ и Министерством культуры РТ в 2023 году;
  • Соглашение о сотрудничестве между ОАО «Амкодор» и Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ;
  • Соглашение о сотрудничестве между Министерством транспорта и дорожного хозяйства РТ и ОАО «Управляющая Компания холдинга «Белавтодор» в сфере дорожного строительства.
Фото: Минпромторг Татарстана

За 2022 год внешнеторговый оборот между Татарстаном и Белоруссией превысил $817 миллионов.

Месяц назад Олег Коробченко отметил, что стороны реализуют множество проектов. Он добавил, что Белоруссия является стратегическим партнером для Татарстана.

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Айрат Назипов
БизнесЭкономикаИнвестиции Татарстан

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