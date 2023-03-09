Товарооборот между Татарстаном и Белоруссией составил около $1 млрд по итогам 2022 года

По итогам 2022 года товарооборот между Татарстаном и Белоруссией составил около $1 млрд. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь-1» рассказал глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко.

— На сегодняшний день Республика Беларусь для Республики Татарстан является стратегическим партнером. И нас многое объединяет. Когда я смотрел отрасли в Беларуси и Татарстане (понял, — прим. ред.), что мы очень близки друг к другу, — сказал он.

Коробченко отметил, что стороны реализуют множество проектов. Один из них — проект «МТЗ-Татарстана» — подъемник спецназначения на базе трактора «Беларус 92П». Сейчас обсуждается организация установки на площадях «ТПК МТЗ-Татарстан» подъемников производства «Машиностроительная компания Витебские подъемники» на шасси МАЗ, КАМАЗ, Урал, ГАЗ, а также других надстроек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Большая работа ведется с заводом «БАТЭ» («Борисовский завод автотракторного электрооборудования») — поставлено автозапчастей, агрегатов на 15 млн долларов. «ИЦТ Горизонт» и НТЦ «КАМАЗ» сотрудничают в области производства комплектующих для КАМАЗов, — рассказал министр.

Он добавил, что КАМАЗ заинтересован в работе с МАЗом в сфере электротранспорта и беспилотных автомобилей.

Напомним, что товарооборот между Татарстаном и Белоруссией по итогам 2020 года составил $870,4 млн. Сообщалось, что в республике находилось 63% всей сельскохозяйственной техники из Белоруссии.

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Айрат Назипов