В Казани сократилась доля доступного по льготной ипотеке жилья

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Доля доступного по льготной ипотеке жилья в Казани с момента запуска программы резко сократилась. В апреле 2023 года она составила 31% после 86% в аналогичном месяце 2020 года, выяснили эксперты «Циан.Аналитики».

Для сравнения, в других городах России — за исключением Москвы и Санкт-Петербурга — доля подходящего жилья для оформления льготной ипотеки гораздо выше. Так, например, в Ленинградской области она оценивается в 99% против 100% в апреле 2020 года, в Московской области — в 96%, в Челябинске — 93%, а Волгограде — 90%.

По расчетам аналитиков, доля доступного по льготной ипотеке жилья в Казани наименьшая по сравнению с другими городами. На втором месте после столицы Татарстана Нижний Новгород, где показатель составил 55%, снизившись за три года на 34 процентных пункта.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сократилась в Казани и средняя площадь квартир, доступных по льготной ипотеке. Если в апреле она составляла 56 квадратных метров, то теперь 34,4 «квадрата». Для сравнения, в Уфе средняя площадь выросла на 3%, до 46,7 кв. метров, а в Краснодаре уменьшилась на 31%, но оказалась больше, чем в столице Татарстана — 37,2 «квадрата».

Средняя стоимость квадратного метра жилья, доступного по льготной ипотеке, в Казани за три года подскочила на 83%, до 178,8 тысячи. Аналогичная динамика сложилась и в Нижнем Новгороде — ценник вырос на 83%, до 144,3 тысячи рублей за «квадрат».

Напомним, программой льготной ипотеки россияне могут воспользоваться до 1 июня 2024 года. Она появилась в стране весной 2020 года в период пандемии коронавируса.



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Татьяна Демина