Закон об электронных повестках и реестре военнообязанных могут рассмотреть 12 апреля

Совет Федерации может рассмотреть поправки об электронных повестках и едином реестре военнообязанных на заседании 12 апреля. Об этом «Газете.Ru» сообщил председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

— Это предмет ведения комитета по обороне и безопасности, это они должны принимать решение. Но, по крайней мере, сегодня обсуждалась возможность, такая возможность есть. Но окончательное решение за комитетом по обороне и безопасности, за решением руководителя, председателя Совета Федерации, — отметил он.

При этом, по словам Тимченко, окончательного решения еще не принято.

Фото: realnoevremya.ru

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении проект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Проектом также предлагается установить, что повестка может быть продублирована в электронном виде.

Накануне председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что создание единого реестра военнообязанных позволит сделать всю систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными. По его словам, таким образом «Россия оперативно исправляет те недостатки в системе воинского учета, которые были вскрыты в 2022 году».

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Елизавета Пуншева