Госдума рассмотрит законопроект о совершенствовании воинского учета в России 11 апреля

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Законопроект о совершенствовании воинского учета в России Госдума рассмотрит 11 апреля, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, таким образом «Россия оперативно исправляет те недостатки в системе воинского учета, которые были вскрыты в 2022 году».

— Это новая система ориентирована на человека и сводит к минимуму возможность ошибок и необходимость общения военнообязанного с военкоматом, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru

Картаполов также добавил, что на базе государственного информационного ресурса планируется создать единый реестр военнообязанных. Это сделает всю систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными.

В ноябре 2022 года российский президент Владимир Путин поручил создать государственный информационный ресурс по актуализации документов к апрелю 2024 года. Соответствующий указ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

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Елизавета Пуншева