Евгений Пригожин: «Более 80% Артемовска находится под нашим контролем»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что под контролем его бойцов находится более 80% Артемовска. По его словам, подразделения Минобороны России прикрывают их с флангов.

— Более 80% (Артемовска, — прим. ред.) находится под нашим контролем. В том числе все административные центры, заводы, фабрики и администрация города, — сказал Евгений Пригожин.

Он добавил, что ВСУ контролирует часть жилых районов. В частности, речь идет о жилых домах, под которыми находятся туннели.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

«Реальное время» уже писало, что боевики ВСУ постепенно покидают Артемовск из-за угрозы полного окружения города. Подробности можно узнать в обзоре «Реальное время Live».



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Айрат Назипов