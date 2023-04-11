В ФК «КАМАЗ» вернулся тренер Арнольд Слабодич

Тренерский штаб челнинского футбольного клуба «КАМАЗ» пополнил Арнольд Слабодич. В последнем сезоне он работал в клубе «Пари НН».

Слабодич уже работал в тренерском штабе клуба с 2009 по 2011 год. Во второй раз он вернулся в клуб в 2019 году, но в тот же год его и покинул. Помимо этого, он был тренером в «Оренбурге», «Тоболе», «Роторе» и в «Пари НН».

Фото: fckamaz.ru

Сейчас «КАМАЗ» занимает 9-е место в турнирной таблице Первой лиги. Клуб набрал 36 очков. Месяц назад челнинский клуб сыграл в нулевую ничью с казанским «Рубином».

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Айрат Назипов