Казанский «Зилант» поборется с «Воронежем» за выход в Суперлигу — Чемпионат России по гандболу

Фото: пресс-служба «Зиланта»

Гандбольный клуб «Зилант» из Казани примет на площадке УСК «Тулпар» соперников из команды «Воронеж». Обе команды сразятся за выход в Суперлигу — Чемпионат России по гандболу.

«Зилант» располагается на четвертом месте, набрав 36 очков в 24 матчах. «Воронеж» занимает вторую строчку с 39 очками за 24 матча.

По правилам первая команда турнира напрямую выйдет в Суперлигу, 2-е и 3-е места сразятся за еще 2 путевки в стыковых матчах. Однако, в случае чемпионства молодежной команды «Чеховских медведей», прямой билет в Суперлигу достанется команде, занявшей второе место по итогам сезона.

Фото: пресс-служба «Зиланта»

— Матчи, безусловно, будут интересными — 2 сильные команды покажут максимум своих возможностей, чтобы завоевать победу в каждом матче. Я верю, что у наших ребят получится забрать 4 очка и закрепиться в турнирной таблице на 2-й строчке. У нас боевая команда, есть опытные ребята, которые уже выступали в Суперлиге, — прокомментировал директор «Зиланта» Константин Горбунов.

Матчи пройдут 12 и 13 апреля в 16.00.

Обе команды встречались между собой в Воронеже. В первом матче «Зилант» уступил своему сопернику, а во второй игре сыграл вничью.

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Айрат Назипов