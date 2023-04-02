Казанский «Зилант» сыграл вничью с «Воронежем»

Фото: гандбольный клуб "Зилант"

Гандбольный клуб «Зилант» сыграл вничью с «Воронежем» . Встреча завершилась со счетом 27:27.

В первом тайме игра крайне быстро меняла свой характер. На 13-й минуте команда из Казани вырвалась вперед, счет на табло показал — 5:3. На 17-й минуте хозяева сравняли счет и спустя пару минут оказались в лидерах. Однако такое положение не устроило гостей из Казани, и «Зилант» вновь вышел вперед — 10:8.

Первый тайм закончился в пользу гостей из Казани со счетом — 12:11.

Во втором игровом отрезке «Зилант» также сохранял преимущество над хозяевами — 16:14. На 13-й минуте второго тайма «Воронеж» сравнял счет — 18:18. В последние минуты встречи команды не уступали друг другу и шли вровень.

26 марта «Зилант» в очередной раз обыграл «ДГТУ-Лидер» из Ростова-на-Дону. Встреча завершилась со счетом 29:23. По итогам первого тайма казанцы лидировали со счетом 16:13.

Антон Гаврилов