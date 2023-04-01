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Казанский «Зилант» проиграл «Воронежу»

18:17, 01.04.2023
Казанский «Зилант» проиграл «Воронежу»
Фото: пресс-служба «Зиланта»

Гандбольный клуб «Зилант» проиграл «Воронежу» — встреча завершилась со счетом 26:23 (16:14) в пользу хозяев.

Казанский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице (35 очков, 23 матча). В лидерах — «Чеховские медведи — 2» (39, 24) и сегодняшний соперник — «Воронеж» (37, 21).

«Зилант» на своей площадке снова обыграл «ДГТУ-Лидер» из Ростова-на-Дону. Игра завершилась со счетом 29:23.

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Маргарита Головатенко
Спорт Татарстан

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