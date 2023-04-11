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Власти Татарстана хотят направить 300 млн рублей на капремонт и реконструкцию подъездных дорог к СНТ

13:32, 11.04.2023
Власти Татарстана хотят направить 300 млн рублей на капремонт и реконструкцию подъездных дорог к СНТ
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Власти Татарстана хотят направить 300 млн рублей на проведение работ по капитальному ремонту, ремонту и реконструкции подъездных дорог до границ садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства. Такие сведения опубликованы в постановлении Алексея Песошина. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

— Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан до 1 мая 2023 года определить перечень садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, требующих модернизации инфраструктуры за счет средств бюджета Республики Татарстан, — сказано в документе.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В конце января власти Татарстана утвердили программы дорожных работ на дорогах общего пользования на 2023 год. На эти цели выделили 47,2 млрд рублей.

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Айрат Назипов
Экономика Татарстан

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