Власти Татарстана хотят направить 300 млн рублей на капремонт и реконструкцию подъездных дорог к СНТ

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Власти Татарстана хотят направить 300 млн рублей на проведение работ по капитальному ремонту, ремонту и реконструкции подъездных дорог до границ садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства. Такие сведения опубликованы в постановлении Алексея Песошина. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.



— Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан до 1 мая 2023 года определить перечень садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, требующих модернизации инфраструктуры за счет средств бюджета Республики Татарстан, — сказано в документе.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В конце января власти Татарстана утвердили программы дорожных работ на дорогах общего пользования на 2023 год. На эти цели выделили 47,2 млрд рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов