В России за сутки выявили 5 932 новых случая COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России подтвердилось 5 932 случая заражения коронавирусом, госпитализированы 1 282 пациента. Всего заболевших по стране выявили 22 727 542 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.



По данным на 11 апреля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 9 772 человека, всего выздоровевших — 22 105 009 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 38 россиян. Всего от инфекции скончались 397 642 человека.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Айрат Назипов