Волонтеры НКНХ запустили новый экологический проект по сбору крышек от пластиковых бутылок

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Более 37 тыс. крышек от пластиковых бутылок собрали волонтеры «Нижнекамскнефтехима» на первых мероприятиях своего нового экологического проекта «Экотурнир с пользой». Он реализуется в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».

Цель волонтерского проекта — привить школьникам правильные экологические привычки, привлечь их к сбору пластиковых крышек для вторичной переработки. А для этого куратор проекта «Экотурнир с пользой», волонтер НКНХ Ренат Нигматуллин организовал шашечный турнир среди школ города, где шашками служили пластиковые крышки от бутылок.



8 апреля экотурнир провели в Нижнекамске на базе многопрофильного лицея №37. В нем приняли участие более 80 лицеистов с 1 по 5 классы. Накануне турнира в школе были установлены специальные боксы для сбора крышек. За время мероприятия школьники собрали порядка 16 тысяч крышек.



— В дальнейшем собранные крышки будут отправлены на переработку, это позволит получить вторичное сырье, которое при этом будет еще и качественным. Производить из него можно огромное количество товаров. К примеру, спортивный инвентарь, корпуса ручек и карандашей, — говорит Ренат Нигматуллин, волонтер НКНХ, куратор проекта.



— У нас каждый ребенок приносил крышечки. Этим самым мы показываем, что природу нужно беречь и прививаем нашим детям экологически правильное воспитание, — отметила Эндже Гирфанова, заместитель директора по воспитательной работе лицея №37.



Все вырученные средства от вторичной переработки пластиковых крышек пойдут на покупку корма для приютов бездомных животных. Что же касается участников турнира, то все они получили не только приятные эмоции, но и подарки. 1-е место в турнире занял ученик 5г класса Илья Казаков, а по сбору крышек лидером стала ученица 4в класса Ангелина Шишкина. Она собрала 880 крышек.



Еще одну точку сбора пластиковых крышечек в рамках проекта «Экотурнир с пользой» волонтеры предприятия организовали 9 апреля в центральной библиотеке имени Габдуллы Тукая. Здесь они также провели мастер-класс по изготовлению журавликов из бумаги в технике оригами.



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На встречу пришли ученики младших классов, посетители библиотеки, а также сотрудники «Нижнекамскнефтехима» и неравнодушные горожане. За время мастер–класса удалось собрать свыше 21 тысячи крышек. Каждый из участников акции получил в подарок журнал «Конструктор ЗОЖ».



В этот же день волонтеры «Нижнекамскнефтехима» организовали сбор крышек в Театре юного зрителя, где прошла мотивационная встреча для инклюзивных сообществ в рамках межрегионального проекта «Ты можешь все!» при поддержке программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» компании СИБУР.

Все участники мероприятия присоединились к экологической акции по раздельному сбору пластика. Собранные крышечки будут переработаны и направлены на изготовление новых полезных изделий.

