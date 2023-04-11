Глава ВТБ Костин призвал перезапустить приватизацию в России

Глава банка ВТБ Андрей Костин призвал перезапустить процесс приватизации в России, а также привлечь в экономику дополнительно 70 триллионов рублей за счет расширения госдолга.

— Где взять деньги? Три ответа на один вопрос: перезапуск приватизации, более смелое использование на цели развития финансовых резервов и государственного долга, перераспределение бюджетных средств в пользу трех вышеперечисленных приоритетов, — передает РБК слова Костина.

По его мнению, передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях — это инструмент, который ранее уже полностью доказывал свою эффективность. Костин подчеркнул, что инвестиционная база начала значительно сужаться после того, как в 2014 году были введены секторальные санкции, а после дальнейшего усугубления геополитической напряженности — ситуация стала еще хуже.

— Приватизация была фактически остановлена. И хотя это было вынужденное решение, результат известен: за последние годы частный сектор в России серьезно сдал свои позиции, — добавил он.

Костин уверен, что возобновление приватизационной программы привлечет в бюджет средства на рыночных условиях, а также «даст мощный импульс расшивке тех «узких мест», где сегодня особенно важна готовность брать на себя риски, принимать быстрые и нешаблонные решения. Обеспечить их может частная инициатива».

Банкир ранее заявлял, что российская экономика оказалась устойчивой и смогла преодолеть последствия санкций стран Запада.



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Илина Хакимова