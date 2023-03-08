Глава ВТБ: «Мы не находимся в изоляции»

Российская экономика оказалось устойчивой и смогла преодолеть последствия санкций стран Запада. Об этом рассказал председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

— Опыт показывает, что страна, будучи под санкциями, находит решения. Эффект от санкций снижается за счет возникновения новой экономики на месте старой. Мы не находимся в изоляции, поскольку, по крайней мере, другая половина мира осуществляет с нами экономическое взаимодействие, — цитируют «Ведомости» его интервью французской газете Les Echos.

По словам Костина, после санкций Россия начала поставлять нефть Индии и другим странам. Он считает, что расчет западных стран усилить социальную напряженность в РФ не оправдывается.

Фото: pixabay.com

При этом собеседник не исключил, что Россию могут ждать экономические проблемы, но заметил, что ее экономика более устойчива по сравнению, например, с Ираном.

Напомним, Bloomberg сообщил о подорожании российской нефти из-за роста покупателей в Азии. Авторы статье отмечают, что все больше покупателей перестают опасаться западных санкций.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов