Стоимость биткоина превысила $29 тысяч впервые с 11 июня

Стоимость биткойна составила $29,173 тысячи. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk на 20:09 мск.

Рост составил 4,49%. По данным на 20:15 мск показатель ускорил рост, находился на уровне $29,198 тысячи (+4,57%).

В последний раз стоимость биткойна превышала $29 тысяч 11 июня 2022 года.

Фото: pxhere.com

16 февраля стоимость биткойна в ходе торговой сессии выросла на 9,78% и достигла $25,062 тысячи. По данным на 19:15 мск, курс биткойна замедлил рост и находился на уровне $24,779 тысячи (+8,38%).

Ночью в четверг 10 ноября 2022 года курс биткойна рухнул до уровня ноября 2020 года, до $15,8 тысячи. Однако днем он начал подниматься и к вечеру достигал $17,6 тысячи. Максимальный курс биткойна зафиксировали в 2021-м: 10 ноября позапрошлого года он торговался за $69 тысяч.

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Елизавета Пуншева