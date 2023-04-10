В Казани начался опрос на определение названия нового жилого комплекса в «Салават купере»

В официальном сообществе Госжилфонда в «Вконтакте» началось голосование на определение названия нового жилого комплекса. Речь идет о ЖК, строящемся в первом квартале жилого района «Салават купере» в Казани.

Варианты названий предложили сами соципотечники — подписчики группы. Всего их представлено 5: «Семейный», «Новая волна», «Океан», «Мәхәббәт» и «Ак барс».

Голосование продлится до 13 апреля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В новом жилом комплексе строятся 16 домов разной этажности. На его территории планируется создать различные игровые комплексы и зоны для отдыха.

Напомним, в январе Госжилфонд при раисе Татарстана приступил к строительству двух соципотечных домов в казанском «Салават купере». Для участников жилищных программ Госжилфонда построят два 10-этажных дома. В каждом из них появится 72 квартиры: 36 двухкомнатных и 36 трехкомнатных.

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Елизавета Пуншева