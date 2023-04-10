Заразившихся сибирской язвой жителей Чувашии выписали из больницы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Двое жителей Чувашии, заразившихся сибирской язвой, выписаны из медучреждения после трехнедельного лечения. Информация опубликована на сайте Цивильской районной больницы.

— Заболевшим провели полный курс стационарного лечения. По состоянию на 6 апреля оно успешно завершено, пациенты выписаны домой. В инфекционном отделении уже провели дезинфекционные мероприятия и сейчас медики работают в штатном режиме, — отметила главный врач больницы Анджела Спиридонова.

Она напомнила, что пациенты были госпитализированы в больницу 15 марта, в состоянии средней тяжести. Уточняется, что на сегодняшний день они абсолютно здоровы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

15 марта в Чувашии два человека заразились сибирской язвой. В день выявления заболевания под наблюдение взяли 130 человек, которые контактировали с заболевшими сибирской язвой. 22 марта стало известно о третьем заболевшем из Чувашии — он покинул пределы республики и был изолирован в Подмосковье.

Заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина Татарстана Габдулхак Мотыгуллин считает, что в Татарстане сибирской язвы бояться не надо, поскольку приняты все меры по нераспространению заболевания.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов