Welt am Sonntag: в ЕС начали сомневаться в передаче Украине 1 млн военных снарядов

В Евросоюзе начали сомневаться в своих возможностях поставки Украине боеприпасов. Представители военные кругов ставят под большой вопрос реализацию плана по передаче миллиона снарядов калибра 155 миллиметров Киеву. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag.

Напомним, 17 стран ЕС и Норвегия планируют передать Украине 1 млн боеприпасов в течение 12 месяцев.

Вооруженные силы перечисленных государств должны отправить снаряды из своих запасов, получив компенсацию из фондов ЕС — для этого выделяется €1 млрд и еще столько же ЕС планирует направить на совместные закупки новых боеприпасов, сообщает газета.

Но источники издания считают, что «собрать миллион снарядов вряд ли возможно, по крайней мере не в течение года».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Соколов

Однако переговоры между странами протекают очень тяжело, речь идет о «полномочиях, тщеславии и национальных интересах». Так, в издании уверяют, что часть стран ЕС планируют заказать артиллерийские снаряды через Европейское оборонное агентство (EDA), тогда как другие выступают против.

Самый спорный момент заключается в возможности покупки снарядов за пределами Европы. Категорически против высказывается Франция, так как она предпочла бы, чтобы заказы получила ее собственная оборонная промышленность, а Греция и Кипр опасаются, что заказы достанутся турецким производителям.

Отметим, что на этой неделе Пентагон сообщил, что власти США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $2,6 млрд. В начале марта Соединенные Штаты выделили Украине очередной пакет военной помощи на сумму порядка $400 млн. В пакет вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS и гаубиц, боекомплекты для БМП Bradley, а также понтонные переправы.

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Илина Хакимова