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Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $2,6 млрд

19:23, 04.04.2023
Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $2,6 млрд
Фото: commons.wikimedia.org

Власти США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $2,6 млрд. Об этом заявляет Пентагон.

В частности, американские власти передадут киевскому режиму артиллерийские снаряды, средства борьбы с беспилотниками, радары ПВО, гранатометы, порядка 3,6 тысячи единиц стрелкового оружия и более 23 млн патронов.

Еще Пентагон намерен передать танки, РСЗО HIMARS, грузовики, танкеры и тактические машины для эвакуации техники.

Фото: commons.wikimedia.org

В начале месяца Соединенные Штаты выделили Украине очередной пакет военной помощи на сумму порядка $400 млн. В пакет вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS и гаубиц, боекомплекты для БМП Bradley, а также понтонные переправы.

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Айрат Назипов
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