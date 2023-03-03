США выделили Украине новый пакет военной помощи на $400 млн

Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму порядка $400 млн — это уже 33-е по счету выделение Америкой средств на эти цели, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.



В пакет входят боеприпасы для РСЗО HIMARS и гаубиц, боекомплекты для БМП Bradley и понтонные переправы, сказано в заявлении Госдепартамента США.

Глава внешнеполитического ведомства США утверждал: «Пока Россия этого не сделает, мы будем поддерживать Украину, сколько потребуется, и укреплять ее вооруженные силы на поле боя, чтобы Украина оказалась в самом прочном положении за столом переговоров».

В конце февраля генеральный инспектор американского Минобороны Роберт Сторч сообщал, что США получают сообщения о ненадлежащем использовании военной помощи, оказываемой Украине.



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Маргарита Головатенко