В Белгородской области подростки попытались распилить снаряд времен Отечественной войны — оба пострадали

В Белгородской области двое 17-летних подростков нашли снаряд времен Великой Отечественной войны и попытались его распилить. В результате один мальчик отделался легкой контузией, а другой получил осколочные ранения ног и рук. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

— В селе Покрово-Михайловка двое 17-летних подростков убирали мусор на огороде, нашли ржавый снаряд времен Великой Отечественной войны. Решили его разобрать, а точнее распилить, в результате чего произошел взрыв, — сказано в публикации.

Отмечается, что сейчас подростка, получившего осколочные ранения, бригада скорой медицинской помощи везет в Детскую областную больницу Белгорода.

Также Гладков в связи с произошедшим обратился ко взрослым и родителям.

— Сейчас нашим детям как никогда нужно особое внимание: чем они занимаются, где находятся и тем более что они делают. Из-за детского любопытства с ребенком может произойти беда! Поэтому еще раз повторите детям: нельзя брать в руки опасные предметы, а тем более разбирать их самостоятельно! — написал он.

Сегодня Гладков также сообщил об обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) села Архангельское. Отмечалось, что в результате атаки погибли 10 коров. Также он добавил, что атака ВСУ нанесла урон зернохранилищу и хозяйственной постройке, расположенной на территории крестьянско-фермерского хозяйства.

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Антон Гаврилов