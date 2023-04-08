ВСУ атаковали село в Белгородской области — погибли 10 коров

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Архангельское в Белгородской области. В результате атаки погибли 10 коров. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

— В результате прилета 12 артиллерийских снарядов погибло 10 голов крупного рогатого скота, разрушены стены и кровля в коровнике, — сказано в публикации.

Также Гладков сообщил, что атака ВСУ нанесла урон зернохранилищу и хозяйственной постройке, расположенной на территории крестьянско-фермерского хозяйства.

Напомним, 2 апреля ВСУ обстреляли село в Курской области. Отмечалось, что в результате атаки ранения получили семеро жителей села Николаево-Дарьино Суджанского района. Среди пострадавших оказались трое детей и девушка-подросток. Одна из женщин получила тяжелые ранения.



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Антон Гаврилов