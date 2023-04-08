В Татарстане капремонт идет в 407 многоквартирных домах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом сегодня доложил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов на совещании в Доме правительства республики.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день торги состоялись по 674 многоквартирным домам.

Подрядчики ведут работы по 407 многоквартирным домам, на которых освоено 12% от запланированного объема. В том числе выполнение сезонных видов работ составляет 13%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По словам Фролова, сейчас формируются лоты по восьми многоквартирным домам. Отмечается, что данной работой занимается Фонд жилищно-коммунального хозяйства, сотрудничая с муниципалитетами.

Напомним, 1 апреля Фролов доложил, что в Татарстане ввели 1 млн 138 тыс. квадратных метров жилья — это 37% от плана. Отмечалось, что в сфере жилищного строительства лидируют коммерческие застройки — готов 81 многоквартирный дом общей площадью 599 000 квадратных метров. По программе социальной ипотеки в республике сдали 15 домов на 44 тысяч квадратных метров, а в сфере индивидуального жилищного строительства построили почти 495 тысяч квадратных метров.

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Антон Гаврилов