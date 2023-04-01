В Татарстане ввели 37% жилья от плана на 2023 год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане ввели 1 млн 138 000 квадратных метров жилья — это 37% от плана, доложил сегодня первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов на совещании в Доме правительства республики.



В сфере жилищного строительства лидируют коммерческие застройки — на сегодня готов 81 многоквартирный дом общей площадью 599 000 кв. метров.

По программе социальной ипотеки в республике сдали 15 домов на 44 тыс. кв. метров, а в сфере индивидуального жилищного строительства построили почти 495 тыс. кв. метров.

Татарстан, уступивший по итогам января 2023 года место в пятерке регионов-лидеров по вводу жилья, смог вернуться в нее. По итогам первых двух месяцев республика поднялась на две позиции и занимает 4-ю строчку, будучи единственной из регионов ПФО в топ-10. Подробнее — в материале «Реального времени». Известно, что в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани сократят ввод жилья.

В первом квартале 2023 года в России ввели 27,6 млн квадратных метров жилья. Показатель ввода многоквартирных домов увеличился на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Маргарита Головатенко