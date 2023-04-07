Татарская транспортная прокуратура нашла нарушения на объектах ОАО «РЖД»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Татарская транспортная прокуратура выявила нарушения в сфере эксплуатации опасных производственных объектов железной дороги. Надзорное ведомство проверило восемь котельных Казанского территориального участка Горьковской дирекции по тепловодоснабжению (структурное подразделение ОАО «РЖД»), обслуживающего объекты транспортной инфраструктуры и жилые дома в Кировском районе Казани.



Сотрудники прокуратуры пришли к выводу, что на указанных опасных производственных объектах не было аварийного освещения. Также оборудование не соответствует техническим схемам. Еще руководство не обеспечило комплекс мероприятий по содержанию в исправном и безопасном состоянии газового оборудования. Такие нарушения могут повлечь возникновение аварийных ситуаций, подчеркнули в прокуратуре.

Татарский транспортный прокурор внес начальнику эксплуатирующей организации представление об устранении нарушений. В отношении должностного лица, допустившего нарушения, возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 9.1 (нарушение требований промышленной безопасности) и ст. 9.11 (нарушение правил эксплуатации энергопотребляющих установок) КоАП РФ.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Материалы административных дел направлены в Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору для рассмотрения по существу.

Месяц назад Татарская транспортная прокуратура выявила нарушения природоохранного и санитарного законодательства в двух авиапредприятиях и двух организациях железнодорожного транспорта. Организации не согласовывали с республиканским Минэкологии мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в периоды негативных метеорологических условий.



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Айрат Назипов