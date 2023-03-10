Прокуратура нашла нарушения санитарных норм в транспортных организациях Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Татарская транспортная прокуратура выявила нарушения природоохранного и санитарного законодательства в двух авиапредприятиях и двух организациях железнодорожного транспорта, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.



В организациях не проводились дезинсекции и дератизации контейнерных площадок; сыпучие и летучие отходы (шлак) хранились в открытом виде; а поврежденные и отработанные ртутьсодержащие лампы складировались без отдельной герметичной транспортной упаковки.

Установлено, что предприятия не согласовывали с республиканским Минэкологии мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в периоды негативных метеорологических условий.

Все эти нарушения могли повлечь негативные последствия для окружающей среды и населения. Татарский транспортный прокурор внес руководителям организаций представление об устранении нарушений. В отношение должностных лиц возбудили дела об административных правонарушениях (по ч. 1 ст. 6.3, ч. 1 ст. 6.35 и ст.8.1 КоАП РФ).

Материалы административных дел направили в территориальное Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту и в Волжско-Камское МУ Росприроднадзора для рассмотрения по существу. Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранение нарушений контролируются прокуратурой.

В марте Татарстанская транспортная прокуратура начинала проверку законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров после того, как в аэропорту Казани самолет, летевший из Самары, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при заходе на посадку. На борту находились 35 пассажиров, обошлось без пострадавших.

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Маргарита Головатенко