В Казани депутаты предложили ввести ограничения на реализацию никотиносодержащей продукции

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

Совместное заседание депутатов Казанской городской думы и Госсовета Татарстана состоялось сегодня в ратуше. Участники обсудили ограничения, которые могут быть введены при реализации никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления — вейпов, электронных сигарет и так далее.

Заместитель начальника Управления МВД России по Казани Ильнур Хаялиев пояснил, что полицейские не могут привлекать к ответственности лиц, которые продают вейпы и электронные сигареты, информацию о них направляют в Роспотребнадзор.

Как отметил замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров, ситуацию осложняет мораторий на внеплановые проверки бизнеса. Он предложил вывести на федеральный уровень обсуждение вопроса о внесении изменений в документ о моратории — прописать в нем исключения для торговых объектов, где реализуется никотинсодержащая продукция.

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

— Сложилась неоднозначная ситуация — действует мораторий, федеральный закон не исполняется. Но наладить работу можно и в действующих законодательных условиях. Для этого нужно коллегиально выстроить единую позицию, один только исполком этого сделать не может, — отметила секретарь Казгордумы Альбина Рафикова

По словам заместителя главного врача Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Асии Залялиевой, снижается число жителей, которые хотят бросить курить, а количество людей, уже отказавшихся от вредной привычки, почти не меняется. При этом, согласно статистике, желающих перейти на электронные сигареты и вейпы становится с каждым годом все больше. По неофициальным данным, среди пристрастившихся к вейпам уже есть дети в возрасте от 11 лет и старше.

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

Отметим, что депутаты Государственной думы разработали законопроект о запрете обращения жидкостей для вейпов, в том числе безникотиновых, которые содержат ароматизаторы или добавки, усиливающие никотиновую зависимость. Как следует из текста документа, список соответствующих никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей с добавками, усиливающими никотиновую зависимость, доработает российское правительство.



Госдума уже 11 апреля может принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, закон готовят «в срочном порядке»



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов