Новости общества

16:59 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Госдуме разработали закон о запрете ароматизированных жидкостей для вейпов

21:36, 06.04.2023
В Госдуме разработали закон о запрете ароматизированных жидкостей для вейпов
Фото: duma.gov.ru

Депутаты Государственной думы разработали законопроект о запрете обращения жидкостей для вейпов, в том числе безникотиновых, которые содержат ароматизаторы или добавки, усиливающие никотиновую зависимость. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из текста документа, список соответствующих никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей с добавками, усиливающими никотиновую зависимость, доработает российское правительство.

Также отмечается, что на устройства потребления никотинсодержащей продукции будут распространяться такие же ограничения, как и на продажу и рекламу табака.

Фото: duma.gov.ru

Государственная дума уже 11 апреля может принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, закон готовят «в срочном порядке».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также