В Госдуме разработали закон о запрете ароматизированных жидкостей для вейпов
Депутаты Государственной думы разработали законопроект о запрете обращения жидкостей для вейпов, в том числе безникотиновых, которые содержат ароматизаторы или добавки, усиливающие никотиновую зависимость. Об этом сообщает ТАСС.
Как следует из текста документа, список соответствующих никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей с добавками, усиливающими никотиновую зависимость, доработает российское правительство.
Также отмечается, что на устройства потребления никотинсодержащей продукции будут распространяться такие же ограничения, как и на продажу и рекламу табака.
Государственная дума уже 11 апреля может принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, закон готовят «в срочном порядке».
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