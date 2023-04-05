Госдума уже 11 апреля может принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних

Государственная дума уже 11 апреля может принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. По его словам, закон готовят «в срочном порядке»:



— Это будет касаться не только никотиносодержащих вейпов, частичный запрет которых уже действует, но и всей линейки аналогичных устройств: запрет рекламы, размещения на полках магазинов.

Он предложил выстроить график соответствующей работы и подготовить законопроект, чтобы «уже 11 апреля рассмотрели эти поправки в первом [чтении] и в целом».

После принятия новой нормы будет нужно инициировать изменения в налоговое законодательство о многократном увеличении акцизов на вейпы, отмечает Володин:

— Так как на сегодняшний день вейпы разрешены в Белоруссии и Казахстане, а мы входим в ЕАЭС, понятно, что надо найти решение, позволяющее нам, находясь в правовом поле, сделать вейпы тем товаром, который будет стоить очень дорого.

Фото: duma.gov.ru

23 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в правительстве рассмотрят вопрос о запрете вейпов в стране и, исходя из этого, сформируют позицию по этому вопросу. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил его поддержать запрет электронных сигарет и подчеркнул, что такая позиция является общей в ходе ежегодного отчета об итогах работы правительства. По мнению Володина, детей «нужно спасать» от вейпов.

Накануне член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев («Единая Россия») рассказал, что депутаты Госдумы планируют подготовить поправки о полном запрете вейпов в РФ, а не ограничить их продажу для несовершеннолетних, как предлагалось ранее.



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Маргарита Головатенко