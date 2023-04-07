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На пожаре в Мензелинском районе Татарстана погиб мужчина

17:45, 07.04.2023
На пожаре в Мензелинском районе Татарстана погиб мужчина
Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Мензелинском районе Татарстана произошел смертельный пожар. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в селе Татарская Мушуга загорелся одноэтажный бревенчатый дом.

Прибывшим на место пожарным понадобилось чуть меньше часа, чтобы локализовать огонь. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Во время проливки и разбора завалов было обнаружено тело мужчины. Его личность устанавливается. Причина возгорания выясняется.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Накануне в Набережных Челнах на пожаре пострадал мужчина. Он получил ожоги первой и второй степени. Его оперативно доставили в БСМП.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

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