На пожаре в Мензелинском районе Татарстана погиб мужчина
В Мензелинском районе Татарстана произошел смертельный пожар. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в селе Татарская Мушуга загорелся одноэтажный бревенчатый дом.
Прибывшим на место пожарным понадобилось чуть меньше часа, чтобы локализовать огонь. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.
Во время проливки и разбора завалов было обнаружено тело мужчины. Его личность устанавливается. Причина возгорания выясняется.
Накануне в Набережных Челнах на пожаре пострадал мужчина. Он получил ожоги первой и второй степени. Его оперативно доставили в БСМП.
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