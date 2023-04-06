В Набережных Челнах мужчина получил ожоги при пожаре в квартире

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Мужчина 1951-го года рождения получил ожоги конечностей первой и второй степени при пожаре в челнинской квартире. Как сообщает ГУ МЧС России по Татарстану, инцидент произошел на проспекте Сююмбике.

— Площадь пожара составила 12 кв. метров. Из зоны сильного задымления по лестничному маршу при помощи маски спасаемого капюшонного типа от дыхательного аппарата на сжатом воздухе пожарные спасли мужчину и передали его медикам скорой помощи для осмотра, — рассказали в пресс-службе.

Сейчас пострадавший находится в БСМП. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В конце марта на пожаре в Тетюшах погиб мужчина. Его тело нашли при разборе завалов частного дома. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении. Отмечалось, что погибший часто курил и выпивал в доме, а на замечания не реагировал.

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Айрат Назипов