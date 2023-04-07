Стало известно имя миллиардера, который разорился сильнее всех

Согласно ежегодному рейтингу богатейших людей мира от Forbes, миллиардером, чье состояние пострадало за последний год больше всего, стал основатель Amazon Джефф Безос. Об этом сообщает iXBT.com.

Отмечается, что чистый капитал Безоса по сравнению с мартом прошлого года понес убытки в размере $57 миллиардов. Сейчас он составляет $114 миллиардов и в связи с тем занимает третью строчку рейтинга.



На втором месте гендиректор Tesla и Twitter Илон Маск. Его состояние оценивается в $180 миллиардов. Далее идет руководитель компании по производству предметов роскоши LVMH Бернар Арно, состояние которого оценивается в $211 миллиардов.

Фото: commons.wikimedia.org

Напомним, в августе прошлого года сообщалось, что богатейшие миллиардеры мира потеряли более $30 млрд после восьмиминутного выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, во время которого он предположил, что в будущем процентные ставки продолжат расти.

Так, Илон Маск потерял $5,4 млрд и теперь его состояние оценивается в $257,3 млрд. Капитал Бернара Арно снизился на $4,5 млрд, до $161,7 млрд, Джеффри Безоса — сократился на $6,5 млрд, до $155,3 млрд.

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Антон Гаврилов