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Forbes: богатейшие миллиардеры мира потеряли $30 млрд из-за выступления главы ФРС

22:31, 27.08.2022 1
Forbes: богатейшие миллиардеры мира потеряли $30 млрд из-за выступления главы ФРС
Фото: flickr.com

Богатейшие миллиардеры мира потеряли более $30 млрд после восьмиминутного выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, во время которого он предположил, что в будущем процентные ставки продолжат расти. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на данные рейтинга Forbes Real-Time.

Так, самый богатейший человек на планете — глава Tesla Илон Маск — потерял $5,4 млрд и теперь его состояние оценивается в $257,3 млрд. Капитал основного владельца LVMH Бернара Арно снизился на $4,5 млрд, до $161,7 млрд, основателя Amazon Джеффри Безоса — сократился на $6,5 млрд, до $155,3 млрд.

Фото: wikipedia.org

Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж потеряли около $5 млрд, инвесторы Уоррен Баффетт и Ларри Эллисон — по $3 млрд, Билл Гейтс — более чем $2 млрд.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22:44
    Ох уж эти громкие заголовки. Состояние нужно считать по количеству кеша, а не по абстрактным числам в виде капитализации компаний и акций. Ну уменьшились котировки на 2% процента и вот уже потеря у Маска 5 млрд.. ай яй. как же жить дальше. Это не маржа, не фьючи не опционы или еще что то , это просто движение рынка и состояние это как упало там и отрастет, либо уменьшится до реальных каких то значений.
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