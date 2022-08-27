Forbes: богатейшие миллиардеры мира потеряли $30 млрд из-за выступления главы ФРС

Богатейшие миллиардеры мира потеряли более $30 млрд после восьмиминутного выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, во время которого он предположил, что в будущем процентные ставки продолжат расти. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на данные рейтинга Forbes Real-Time.

Так, самый богатейший человек на планете — глава Tesla Илон Маск — потерял $5,4 млрд и теперь его состояние оценивается в $257,3 млрд. Капитал основного владельца LVMH Бернара Арно снизился на $4,5 млрд, до $161,7 млрд, основателя Amazon Джеффри Безоса — сократился на $6,5 млрд, до $155,3 млрд.

Фото: wikipedia.org

Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж потеряли около $5 млрд, инвесторы Уоррен Баффетт и Ларри Эллисон — по $3 млрд, Билл Гейтс — более чем $2 млрд.