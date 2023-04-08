АвтоВАЗ выпустит внедорожник для фанатов КХЛ

АвтоВАЗ намерен выпустить в продажу новую комплектацию автомобиля Lada Niva Travel KHL. Данная модель будет предназначена для любителей хоккея, говорится на сайте автоконцерна.

Автомобиль был создан на базе комплектации Luxe. Главное отличие данной модели заключается в наличии эксклюзивной символики Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которая выполнена на стойке и порогах кузовов.



Еще одной отличительной чертой автомобиля является наличие дополнительных аксессуаров. Среди них коврики салона и багажника, сумка-органайзер для расположения в левой или правой нишах багажника, фартук ковра багажника, которым можно прикрыть бампер автомобиля при погрузке или разгрузке, а также рюкзак и термокружка с логотипами специальной серии.

Фото: ak-bars.ru. Матч «Ак Барса» с «Куньлунь Ред Стар» в рамках регулярного Фонбет чемпионата КХЛ

В феврале сообщалось, что АвтоВАЗ запустил предсерийное производство Lada Vesta NG. Планировалось, что серийный выпуск начнется в марте, а в апреле новые машины уже появятся в продаже.



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Антон Гаврилов