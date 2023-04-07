«Ак Буре», «Ракета», «Арслан»: какие спортшколы ждет капремонт в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Соколов

Как выяснило «Реальное время», до декабря этого года в Татарстане проведут капитальный ремонт целого ряда спортивных объектов и учреждений. Заказчиками работ выступают сразу две организации — ГК ГБУ «Главстрой» и ГК ГКУ «Главинвестстрой». Предполагается, что для этих целей выделили из республиканского бюджета более 325 миллионов рублей. За эту сумму подрядчику предстоит не только «освежить» здания и сооружения, но и закупить новый инвентарь с оборудованием. Подробности — в нашем материале.

Самый дорогой объект находится в Казани

Согласно проектной документации, капремонту подлежат сразу 11 спортивных объектов республики, четыре из которых находятся в столице Татарстана. Самым дорогостоящим из них станет МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Ракета» Советского района Казани. Так, на него планируется потратить более 80 миллионов рублей, что составляет 24,6% от общей суммы. Стоит отметить, что в стоимость работ на данном объекте входит и благоустройство территории.

Напомним, в мае прошлого года исполком Казани постановил реорганизовать спортивную школу олимпийского резерва ФСО «Ракета», присоединив к ней спортивно-оздоровительный комплекс «Ракета» и спортивную школу единоборств «Ак Барс». В ходе их слияния были созданы обособленные структурные подразделения:

спортивный комплекс «Спектр», улица Парковая, д.27а;

СШОР единоборств «Ак Барс», улица Отрадная, д.42;

плавательный бассейн «Ракета», улица Тополевая, 2а.

На территории спортивно-оздоровительного комплекса установят новую мачту освещения, отремонтируют теплотрассу и холодильную установку, а также проведут комплекс электромонтажных работ.

Фото: kazan.shkola-futbola.ru

На столицу Татарстана пришлось наибольшее количество ремонтируемых учреждений

Следующим объектом в Казани станет Центр спортивной подготовки по улице Хади Такташа, д.58. В данном учреждении проходят обучение и тренировки резерва сборных команд России из числа ведущих спортсменов республики по 31 базовому направлению. Стоимость работ оценивается в 30 миллионов рублей. За эту сумму подрядчику необходимо заменить кровлю, обновить фасад провести общестроительные, а также электромонтажные работы.

Третьим объектом в столице Татарстана станет МАУ «Физкультурно-спортивное объединение «Ак Буре». Помимо капремонта подрядчику также будет необходимо благоустроить окружающую территорию. Таким образом, на него планируют потратить 29,8 миллиона рублей. В числе других работ: замена кровли, а также ремонт систем отопления и вентиляции.

Стоит отметить, что данное учреждение имеет собственный крытый каток с искусственным льдом, который был введен в эксплуатацию в 2005 году. А также универсально-спортивный комплекс на воздухоопорной основе, в котором тренировались участники летней Универсиады 2013 года.

Фото: Федерация хоккея Татарстана

Последним казанским объектом является «Крытый плавательный бассейн «Буревестник», расположенный в Деревне Универсиады. На нем планируется провести комплекс общестроительных работ стоимостью 4,4 миллиона рублей. Напомним, на прошлой неделе «Реальное время» писало о том, что для данного комплекса ищут подрядчика, который займется строительством инженерно-технических сетей за 7,8 миллиона рублей.

Фото: ru.wikipedia.org

Вторым крупным объектом по всей республике станет школа из Челнов

Вторым по стоимости работ в Татарстане станет капремонт здания МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва №11», расположенная в Набережных Челнах. Так, на ее обновление планируется потратить 61,9 миллиона рублей. За эту сумму в школе проведут комплекс работ по архитектурно-строительному и электро-осветительному проектированию. Данное учреждение основано в 1978 году и в настоящее время в нем обучаются более 450 детей.

Третьим объектом по размеру финансирования работ в республике стала спортивная школа по футболу Альметьевского района. На нее планируется потратить 40 миллионов рублей. В ней проведут отделочные работы стен, фасада, а также заменят пол, окна и двери. Кроме того, у раздевалок заменят кровлю и проведут новые системы водоснабжения.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Чуть меньше планируется потратить на детско-юношескую спортивную школу Рыбно-Слободского района — 27,4 миллиона рублей. В ней заменят все инженерные системы, а также охранную и пожарную сигнализации. Кроме того, вокруг здания будет благоустроена вся прилежащая территория.

Почти столько же выделят и для МБУ «Спортивная школа №3» в Нижнекамске — 25 миллионов рублей. Для ее здания от подрядчика потребуются новые архитектурные и конструктивные решения, а также полная замена всех инженерных систем. Также в учреждении обновят системы охранного телевидения, сигнализации и оповещения.

Одинаковые суммы выпали на Бугульму и Бавлы

Что касается трех последних объектов, то самым дорогим из них будет МБУ «Спортивная школа борьбы» в Зеленодольске. На нее будет выделено 13,7 миллиона рублей. За эту сумму в здании поменяют кровлю и инженерные сети, а также обновят отмостки и проемы.

Спортивная школа борьбы начала свою работу с апреля 2000 года. Ее учредителем является исполком Зеленодольского района. До 2008 года в учреждении действовало только одно отделение по греко-римской борьбе, а сейчас в ней объединены все ее виды. Также с недавних пор в школе появились: спортивное самбо, дзюдо и даже татаро-башкирская национальная борьба.

Еще по 6 миллионов будет выделено на капитальные ремонты комплексной спортивной школы № 3 в Бавлах и хоккейной школы «Арслан» в Бугульме. Оба здания ожидают отделочные работы, а также замена систем инженерно-технического обеспечения. Также у второго учреждения обновят крышу из профнастила и благоустроят окружающую территорию.

Первая была открыта в 2007 году и на сегодняшний день в ней обучаются 287 детей. В ней преподают фигурное катание, настольный теннис и хоккей. Что касается бугульминского заведения, то оно было открыто уже в 2009 году и сейчас там учится 172 ребенка. Она работает на базе Ледового дворца, ее основной командой является «Нефтяник».

Стоит отметить, что абсолютно для каждого из объектов будет осуществлена закупка нового спортивного инвентаря и оборудования. Также в их здания будет поставлена новая мебель.



Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

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Максим Кокунин