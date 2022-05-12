В Казани реорганизуют спортивную школу олимпийского резерва «Ракета»

Исполком Казани постановил реорганизовать спортивную школу олимпийского резерва ФСО «Ракета», присоединив к ней спортивно-оздоровительный комплекс «Ракета» и спортивную школу единоборств «Ак Барс». Соответствующий документ опубликован в сборнике мэрии города.

В ходе реорганизации комитету физической культуры и спорта городского исполкома поручено обеспечить создание обособленных структурных подразделений:

спортивный комплекс «Спектр», улица Парковая, д.27а;

СШОР единоборств «Ак Барс», улица Отрадная, д.42;

плавательный бассейн «Ракета», улица Тополевая, 2а.

Кроме того, комитет должен уведомить работников организаций и утвердить новое штатное расписание. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя главы исполкома Гузель Сагитову.

Фото: Олег Тихонов (архив)

В сентябре прошлого года сообщалось, что исполком Казани выпустил постановление об отмене документа от 30 декабря 2020-го о слиянии спортивно-оздоровительного комплекса «Ракета», спортивной школы единоборств «Ак Барс» и спортшколы «Спектр». Власти планировали создать таким образом одно единое физкультурно-спортивное объединение «Ракета». Выполнить все мероприятия по реорганизации власти планировали до 1 марта 2021 года.



7 апреля 2022 года стало известно, что городские власти постановили переименовать школу олимпийского резерва по художественной гимнастике «Грация». Теперь, согласно документу, учреждение будет носить название «Спортивная школа олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение «Трудовые резервы». Директору спортивной школы было поручено обеспечить представление устава в новой редакции на утверждение в Комитет земельных и имущественных отношений Казани и выступить заявителем при государственной регистрации документа.

Максим Кокунин