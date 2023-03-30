На строительство инженерных сетей для стадиона казанского спорткомплекса «Буревестник» потратят 7,8 млн рублей

Как выяснило «Реальное время», на строительство инженерно-технических сетей для тренировочного стадиона, входящего в спорткомплекс «Буревестник», выделят более 7,8 млн рублей. Объект расположен в Казани на территории Деревни Универсиады. Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ», а источником финансирования — республиканский бюджет.

Согласно проектной документации, подрядчику предстоит выполнить комплекс работ по устройству наружных электрических сетей и линий связи. Таким образом, ему сначала нужно проложить все инженерные коммуникации, после чего устроить их фундамент, а затем благоустроить территорию. Ввести в эксплуатацию объект планируется 30 ноября текущего года.

Уточняется, что для проведения работ исполнителем будут задействованы три КАМАЗа, два экскаватора, один автомобильный кран и буровая установка. Также одним из пунктов договора является то, что число рабочих, необходимых для осуществления строительства, должно составлять не менее 38 человек.

Фото: pxhere.com

Напомним, в начале марта сообщалось, что в здании «Дворца спорта» по улице Московской, 1 в Казани проведут капитальный ремонт за 147,3 млн рублей.



От подрядчика требуется провести общестроительные работы, уложить внутренние инженерные коммуникации, а также закупить оборудование, мебель и хозяйственный инвентарь, в том числе инструменты.

Заказчиком также выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ». Работы необходимо выполнить до 1 декабря 2023 года.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин