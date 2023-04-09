«Татавтодор» закупит лакокрасочную продукцию для своей техники на 15 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», АО «Татавтодор» закупит лакокрасочную продукцию и инструменты для покраски своих дорожно-строительных машин на 15 млн рублей. Поставки будут осуществляться до 31 мая 2024 года.

Подрядчику будет необходимо самостоятельно доставлять товар на базы «Татавтодора» по следующим адресам:

Аксубаевский филиал — пгт Аксубаево, ул. Сульча, д. 60а;

Апастовский филиал — п. Каратунского ХПП, ул. Центральная, д. 42;

Арский филиал — Арск, ул. Вокзальная, д. 86а;

Буинский филиал — Буинский район, Адав-Тулумбаевское с/п, территория АБЗ Татавтодор (вблизи с.Мещеряково);

Мамадышский филиал — Мамадышский район, Отарское с/п, п. с/х «Пятилетка», ул. АБЗ ДРСУ, производственная база;

Мензелинский филиал — Мензелинский район, Старомазинское с/п, п. Холодный Ключ;

Нижнекамский филиал — Нижнекамск, Промзона, 2;

Нижнекамский филиал ДРСУ «Челнинский» — Тукаевский район, Нижнесуыксинское с/п, ул. Народная, д.202 (промзона БСИ);

Пригородный филиал — Лаишевский район, с. Усады, ул. Дорожная, д. 69;

Пригородный филиал ДРСУ «Высокогорский» — Высокогорский район, п. ж/д ст. Киндери, ул. Лесная, д. 7а;

Сабинский филиал — пгт Богатые Сабы, ул. Заводская, д. 13.

Отмечается, что все поставляемые товары должны быть новыми, оригинальными и отвечающими требованиям завода-изготовителя. Доставляться они будут лишь по мере необходимости и отдельными партиями на основании заявок заказчика. Всего в списке находятся 524 вида продукции, среди них: краска, лаки, комбинезоны, пленка, щетки, кисти, очки, эмаль и другое.

При этом стоит отметить, что странами-производителями данных товаров указаны не только Россия и Китай, но и Финляндия.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Напомним, в конце марта «Татавтодор» закупал для своей дорожно-строительной техники оригинальные запчасти и расходные материалы на 15 млн рублей.

Тогда приоритет при поставке отдавался исключительно товарам российского происхождения, однако в перечне необходимой продукции имелись и иностранные модели. Например, итальянская дизельная горелка Lamborghini за 178 тысяч рублей и все ее комплектующие.

В декабре сообщалось, что «Татавтодор» объявлял торги на ремонт тягачей, КДМ, самосвалов Volvo на сумму 40 млн рублей. Уточнялось, что вся техника находится на гарантийном обслуживании. Тогда в списке запчастей находилось 104 999 наименований.

В январе организация также закупала новые дорожные отбойники (металлические ограждения барьерного типа, — прим. ред.) за 250 млн рублей. Исполнителю было необходимо поставить данные конструкции на производственные базы.

В июне прошлого года «Татавтодор» также объявлял тендер на поставку щебня и песка для строительства автомобильных дорог в различных районах Татарстана за 111 млн рублей.

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Максим Кокунин