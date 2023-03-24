«Татавтодор» закупит для своей техники оригинальные запчасти за 15 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Как выяснило «Реальное время», «Татавтодор» закупит для своей дорожно-строительной техники оригинальные запчасти и расходные материалы на 15 млн рублей. Товары необходимо поставить в филиалы организации по всей республике до 30 апреля 2024 года.

Согласно договору, приоритет при поставке будет отдаваться товарам российского происхождения, однако в перечне необходимой продукции имеются и иностранные модели. Например, итальянская дизельная горелка Lamborghini за 178 тысяч рублей и все ее комплектующие.

Стоит отметить, что полный список запасных частей и расходников содержит более 4,6 тысячи наименований. Среди них: шестеренки, гайки, кронштейны, болты, зубья экскаватора, моторы, генераторы, насосы и многое другое.

Помимо осуществления поставок, исполнителю также предстоит оказать и ряд полноценных услуг. В их число входит ремонт генераторов, монтаж и демонтаж частей техники (капот, кресла, крылья, двери), а также шлифовка, замена и настройка некоторых комплектующих.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в декабре сообщалось, что «Татавтодор» объявлял торги на ремонт тягачей, КДМ, самосвалов Volvo на сумму 40 млн рублей. Уточнялось, что вся техника находится на гарантийном обслуживании. Тогда в списке запчастей находилось 104 999 наименований.

В январе организация также закупала новые дорожные отбойники (металлические ограждения барьерного типа, — прим. ред.) за 250 млн рублей. Исполнителю было необходимо поставить данные конструкции на производственные базы.

В июне прошлого года «Татавтодор» также объявлял тендер на поставку щебня и песка для строительства автомобильных дорог в различных районах Татарстана за 111 млн рублей.



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Максим Кокунин