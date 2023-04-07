В Татарстане дополнили список запрещенной для детей информации

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Татарстане дополнили перечень информации, запрещенной для детей, такой документ подписал раис республики Рустам Минниханов.



В закон «Об отдельных мерах по защите прав и законных интересов ребенка в РТ» внесли изменения, касающиеся информации (в том числе рекламы, пропаганды, агитации) о табачных изделиях — он уточняется пунктом о «никотиносодержащей продукции».

Пункт об информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, дополняется словами «либо демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, от информации, пропагандирующей педофилию, от информации, способной вызвать у детей желание сменить пол».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что в России уже 11 апреля могут принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних.

— Это будет касаться не только никотиносодержащих вейпов, частичный запрет которых уже действует, но и всей линейки аналогичных устройств: запрет рекламы, размещения на полках магазинов.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Первое дело об административном правонарушении по новой статье о пропаганде ЛГБТ в России завели в начале января 2023-го.

В конце января Владимир Путин включил в число принципов государственной культурной политики защиту «института брака как союза мужчины и женщины». В число принципов включены «создание условий для воспитания и развития детей на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей и защита интересов детей», а еще «защита традиционных семейных ценностей и института брака как союза мужчины и женщины».



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Маргарита Головатенко