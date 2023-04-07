«Известия»: Danone откажется от Activia, Alpro и Actimel в России

Крупный французский производитель молочной продукции Danone хочет отказаться от своих глобальных брендов в России, прорабатываются разные варианты, об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник.

Так, компания может использовать локальные имена для той продукции, которая сейчас продается под глобальными брендами.

В частности, Danone может заменить наименования глобальных брендов локальными названиями. Издание сообщает, что компания может передать свои активы менеджменту, сохранив опцион на обратный выкуп.

Danone может добавить йогурты, творожные десерты и другую продукцию к молоку, кефиру, творогу и сметане «Простоквашино».

На фоне западных санкций, сложных экономических условий и отсутствия четкого законодательства в области покупки франшиз российский бизнес в минувшем году не рисковал в этом направлении — спад в сегменте составил около 20—30%. Тем не менее уход зарубежных игроков освободил поле действия для отечественных предпринимателей. По словам экспертов, активную позицию здесь заняли татарстанские бизнесмены, которые масштабировали свои бренды не только в пределах республики или России, но и за границей. Подробнее — в материале «Реального времени».





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Илина Хакимова