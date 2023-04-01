УНИКС обыграл «Парму» в первом матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ

Фото: БК УНИКС

УНИКС дома обыграл «Парму» в первом матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ, игра завершилась со счетом 101:76 (24:20, 26:24, 26:20, 25:12).

Самым результативным игроком у казанцев стал Дэрил Мейкон, на счету которого 22 очка. Луи Лабери набрал 14 очков. Дабл-дабл из 13 очков и 12 подборов — на счету Джалена Рэйнольдса.

В составе клуба «Парма-Пари» 15 очков набрал Айзея Риз, 14 очков — Данила Походяев.

Вторая игра УНИКСа и пермского клуба в четвертьфинальной серии состоится в Казани 3 апреля.



19 марта УНИКС потерпел поражение в матче с БК «Локомотив-Кубань» чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра, проходившая в Краснодаре, завершилась со счетом 78:70 в пользу хозяев.

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Маргарита Головатенко