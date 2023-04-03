УНИКС во второй раз обыграл «Парму-Пари» в четвертьфинале Единой лиги ВТБ
Казанский УНИКС одержал вторую победу над «Пармой-Пари» во втором матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ. Подопечные Велимира Перасовича разгромили соперника со счетом 94:59 (30:15, 25:21, 12:10, 27:13).
Самым результативным игроком в составе хозяев стал Дэрил Мэйкон. Он набрал 16 очков.
Следующий матч команды сыграют между собой уже в Перми. Игра состоится 6 апреля в 17:30.
В первом матче УНИКС также одержал уверенную победу. Казанцы обыграли «Парму-Пари» со счетом 101:76 (24:20, 26:24, 26:20, 25:12).
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