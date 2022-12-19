Предприятия технопарка «Идея» произвели продукцию на 21,8 миллиарда рублей

В Инновационном технопарке «Идея» состоялось заседание рабочей группы по научно-технологическому развитию Татарстана. В целом, его предприятия выпустили продукцию на 21,8 миллиарда рублей.

В работе заседания участвовали помощник президента Татарстана Альберт Гильмутдинов, председатель Ассоциации содействия цифровому развитию и директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов, а также заместитель руководителя аппарата президента Татарстана Игорь Савельев.

Членам рабочей группы показали промышленный выпуск медицинских изделий от экспресс-тестов на новую коронавирусную инфекцию до роботов-симуляторов, высокотехнологичных производственных роботов для автоматизации предприятий машиностроительного комплекса. Также гостям продемонстрировали возможности Центра реверсивного инжиниринга — лабораторно-исследовательского комплекса.

— Сейчас перед нами стоит задача — обеспечение технологического суверенитета нашей страны и данная работа проводится как раз для достижения этой цели, — сказал Альберт Гильмутдинов.

Фото: tpidea.ru

Еще участникам рабочей группы презентовали инструменты интеграции технопарка в развитие технологического предпринимательства, взаимодействия с учебными учреждениями и промышленными предприятиями, вовлечения новых партнеров. Примером такого взаимодействия в том числе является создание Научно-технического центра ПАО «Соллерс».

Отметим, что сейчас на площадке Технопарка локализуются 84 предприятия, где работает почти 2600 человек. В целом было произведено продукции на 21,8 миллиарда рублей.

Как отметили в Технопарке, за 2004-2021 годы организации принесли бюджету Татарстана в виде налоговых отчислений больше 6 миллиардов рублей. Из них 1 миллиард пополнил республиканскую казну в 2021 году.

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Айрат Назипов