Ученые рассказали, сколько часов водитель должен спать, чтобы не угодить в ДТП

Фото: realnoevremya.ru/ Владимир Васильев

Вождение автомобиля после четырех-пяти часов так же опасно, как и вождение в нетрезвом виде, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на журнал Nature and Science of Sleep.

По словам авторов статьи, за последние 20 лет стало намного меньше аварий, вызванных вождением в нетрезвом виде. Однако за тот же период количество ДТП на дорогах, вызванных усталостью водителя, не уменьшилось.

Отмечается, что сейчас большая доля инцидентов на дороге в 20% случаев связана именно с усталостью.

Уточняется, что в ходе исследования, специалисты проанализировали 61 работу по данной теме. В результате выяснилось, что сон менее четырех-пяти часов в предыдущие 24 часа связан с удвоением риска возникновения ДТП. Тот же риск аварии присутствует и в том случае, когда концентрация алкоголя в крови водителя составляет 0,05%.



realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Напомним, в марте сообщалось, что в Татарстане проживает 58% любителей поспать подольше и встать попозже. Также отмечалось и то, что лишь 17% опрошенных относят себя к хронотипу «жаворонок». Еще 25% участников опроса отметили, что время подъема может разниться в зависимости от сезона. Также исследование показало, что по России любителей раннего подъема 41%, а «сов» всего 25%

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов